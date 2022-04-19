Обгонять люблю, тормозить не умею. На видео попало ДТП на КАД, устроенное шашечником

Видеорегистратор очевидца зафиксировал массовое ДТП на КАД на подъезде к Большому Обуховскому мосту. Видео опубликовал 19 апреля паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Три машины столкнулись паровозиком вчера на внешнем кольце перед съездом в Рыбацкое. На записи видно, как «Лада» играет в «шашки», резво обходя соседей. В какой-то момент водитель со второго ряда отправляется в четвёртый в надежде обогнать всех в самом быстром ряду, но перед ним резко начинают тормозить. К этому он оказывается не готов.
«Проклятое место. Леворядный ступор перед мостом за поворотом», — отмечают в комментариях. «С Октябрьской набережной заезжают и ломятся в левый ряд все сразу, подрезают, а среагировать не все успевают», — поясняют подписчики.