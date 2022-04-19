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    За два года в Петербург привезут почти 300 троллейбусов и 200 трамваев

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    4 комментария

    В 2022–2023 году план по закупкам в Петербурге составляет 286 троллейбусов и 192 трамвая. О этом 19 апреля сообщил на заседании городского правительства губернатор Александр Беглов.

    Глава города добавил также, что в этом году планируется поставка 72 вагонов метро из 950 общего объема, этот контракт обеспечен средствами ФНБ. Весь подвижной состав, как наземный, так и подземный, — российского или белорусского производства.

    «Фонтанка» рассказывала о том, что составы метро предполагается закупать у единственного поставщика, такая возможность у заказчиков теперь есть. Кроме того, часть трамваев также будет закуплена по этой схеме, так как к этой закупке привлекаются средства инфраструктурного бюджетного кредита.

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    Комментарии (4)

    tannacat
    Заменяем нормальный транспорт, в котором легко дышать, на гадость с кондиционером. Огромное спасибо любителям мертвого воздуха и неоткрывающихся окон. На красной линии метро в новых вагонах - холодно и душно, в старых вагонах комфортная атмосфера. Сколько можно над людьми издеваться!
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