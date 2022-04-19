Мужчину, задавившего подполковника СОБРа во время операции по задержанию мошенников, отправили в колонию на 13 лет

В колонии строгого режима проведет ближайшие 13 лет Алексей Покрепо, который признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудника спецназа.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 19 апреля, Алексей Покрепо переехал подполковника СОБРа 9 ноября 2021 года. Спецназовец принимал участие в операции по задержанию телефонных мошенников. У дома 56 по Пулковскому шоссе он подошел к машине «Фиат Дукато», в которой сидел один из подозреваемых — Покрепо. Вместо того чтобы сдаться, мужчина нажал на газ и переехал спецназовца. От полученных травм он скончался .

В суде Покрепо вину признал и извинялся перед вдовой подполковника, а также перед своей женой и детьми.

В ходе прений гособвинение, которое поддерживал лично прокурор Петербурга Виктор Мельник, просило для подсудимого 16 лет в колонии строгого режима, а также взыскать в пользу потерпевшей 10 млн рублей.



Суд решил, что сидеть Покрепо будет 13 лет.



Гражданский иск судом удовлетворен на сумму 5 млн рублей.

