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    Мужчину, задавившего подполковника СОБРа во время операции по задержанию мошенников, отправили в колонию на 13 лет

    3966
    2 комментария

    В колонии строгого режима проведет ближайшие 13 лет Алексей Покрепо, который признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудника спецназа.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 19 апреля, Алексей Покрепо переехал подполковника СОБРа 9 ноября 2021 года. Спецназовец принимал участие в операции по задержанию телефонных мошенников. У дома 56 по Пулковскому шоссе он подошел к машине «Фиат Дукато», в которой сидел один из подозреваемых — Покрепо. Вместо того чтобы сдаться, мужчина нажал на газ и переехал спецназовца. От полученных травм он скончался.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    В суде Покрепо вину признал и извинялся перед вдовой подполковника, а также перед своей женой и детьми.

    Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    В ходе прений гособвинение, которое поддерживал лично прокурор Петербурга Виктор Мельник, просило для подсудимого 16 лет в колонии строгого режима, а также взыскать в пользу потерпевшей 10 млн рублей.

    Суд решил, что сидеть Покрепо будет 13 лет.

    Гражданский иск судом удовлетворен на сумму 5 млн рублей.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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    Комментарии (2)

    Olen
    Дурачок уверенно шёл к "успеху".
    Мошенничество, попытка скрыться, убийство.
    В 2035 году может выйдет, если доживёт конечно.
    лысик
    Слов нет...
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