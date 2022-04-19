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    В Петербурге осудят нелегального таксиста, в машине которого погиб 8-летний мальчик

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    1 комментарий
    Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
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    В Петербурге завершилось расследование уголовного дела о гибели 8-летнего мальчика в аварии на КАД. Обвиняемый — таксист, который его вез.

    Подробности дела сообщает 19 апреля пресс-служба ГУ МВД Петербурга и области. Авария произошла в марте прошлого года между Пулковским и Таллинским шоссе. 45-летний водитель вез женщину с ребенком на принадлежащем его жене «Форде Фьюжн» в поликлинику Московского района, но у машины на КАД пробило переднее левое колесо. По версии следствия, таксист резко остановился на своей полосе, не включив «аварийку», и через полминуты в машину врезалась «Тойота», водитель которой не успел среагировать на остановившийся на скоростной полосе автомобиль.

    пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу

    Мальчик, который ехал в «Форде» без детского кресла, скончался на месте аварии от полученных травм.

    Выяснилось, что за эту поездку водитель «Форда» семь раз нарушил правила дорожного движения, а таксовать вообще не имел права, так как у него нет на то соответствующей лицензии.

    Теперь он фигурант дела о нарушении правил ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Материалы дела направили в Красносельский райсуд.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу

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    Комментарии (1)

    セルゲイ
    Мать чем думала, когда сажала ребенка в машину без детского кресла?
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