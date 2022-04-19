В Петербурге осудят нелегального таксиста, в машине которого погиб 8-летний мальчик

В Петербурге завершилось расследование уголовного дела о гибели 8-летнего мальчика в аварии на КАД. Обвиняемый — таксист, который его вез.
Подробности дела сообщает 19 апреля пресс-служба ГУ МВД Петербурга и области. Авария произошла в марте прошлого года между Пулковским и Таллинским шоссе. 45-летний водитель вез женщину с ребенком на принадлежащем его жене «Форде Фьюжн» в поликлинику Московского района, но у машины на КАД пробило переднее левое колесо. По версии следствия, таксист резко остановился на своей полосе, не включив «аварийку», и через полминуты в машину врезалась «Тойота», водитель которой не успел среагировать на остановившийся на скоростной полосе автомобиль.
пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
Мальчик, который ехал в «Форде» без детского кресла, скончался на месте аварии от полученных травм.
Выяснилось, что за эту поездку водитель «Форда» семь раз нарушил правила дорожного движения, а таксовать вообще не имел права, так как у него нет на то соответствующей лицензии.
Теперь он фигурант дела о нарушении правил ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Материалы дела направили в Красносельский райсуд.