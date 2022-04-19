В Петербурге осудят нелегального таксиста, в машине которого погиб 8-летний мальчик

В Петербурге завершилось расследование уголовного дела о гибели 8-летнего мальчика в аварии на КАД. Обвиняемый — таксист, который его вез.



Подробности дела сообщает 19 апреля пресс-служба ГУ МВД Петербурга и области. Авария произошла в марте прошлого года между Пулковским и Таллинским шоссе. 45-летний водитель вез женщину с ребенком на принадлежащем его жене «Форде Фьюжн» в поликлинику Московского района, но у машины на КАД пробило переднее левое колесо. По версии следствия, таксист резко остановился на своей полосе, не включив «аварийку», и через полминуты в машину врезалась «Тойота», водитель которой не успел среагировать на остановившийся на скоростной полосе автомобиль.