Массовый автомобильный пожар на Пархоменко начался с поджога, есть подозреваемый

Пять дней потребовалось полицейским, чтобы найти поджигателя, устроившего массовый пожар в Выборгском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 19 апреля.



На прошлой неделе, 14-го числа, как уже писала «Фонтанка», на проспекте Пархоменко, 18, горели соседние машины. Сильнее всех была повреждена «Тойота Королла», принадлежащая 53-летнему петербуржцу, живущему в этом доме. В тот же день следователь возбудил уголовное дело.



18 апреля был задержан подозреваемый — 35-летний мужчина, зарегистрированный в центре Петербурга. Его подозревают в поджоге «Короллы». Сегодня рано утром его поместили в ИВС.

