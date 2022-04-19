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    Массовый автомобильный пожар на Пархоменко начался с поджога, есть подозреваемый

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    1 комментарий

    Пять дней потребовалось полицейским, чтобы найти поджигателя, устроившего массовый пожар в Выборгском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 19 апреля.

    На прошлой неделе, 14-го числа, как уже писала «Фонтанка», на проспекте Пархоменко, 18, горели соседние машины. Сильнее всех была повреждена «Тойота Королла», принадлежащая 53-летнему петербуржцу, живущему в этом доме. В тот же день следователь возбудил уголовное дело.

    18 апреля был задержан подозреваемый — 35-летний мужчина, зарегистрированный в центре Петербурга. Его подозревают в поджоге «Короллы». Сегодня рано утром его поместили в ИВС.

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    Комментарии (1)

    Леонтий
    Читал у классиков, что раньше конкрадов и поджигателей коллективно,всей деревней насмерть забивали.В связи с огромной социальной опасностью.Тут недавно писали на Фонтанке что один мыслитель вообще подземный гараж поджёг...
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