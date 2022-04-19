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    Цены на природный газ в США достигли максимума с 2008 года

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    4 комментария

    Цены на природный газ в Соединенных Штатах весной 2022 года выросли вдвое по сравнению с показателями прошлого года и достигли максимума с кризиса 2008 года, составив 270,58 доллара за тыс. куб. м. Об этом 19 апреля сообщает Bloomberg.

    Из материалов агентства следует, что при наличии собственных газовых месторождений цены растут по причине санкций против России. Из-за этого цены на газ значительно выросли в Европе, однако экспортные поставки СПГ из США в Европу не способны заместить российские поставки. Из-за этого выросла цена на газ в самих Штатах.

    Ранее сообщалось, что Германия перечислит в 2022 году России рекордные суммы за нефть и газ. Платеж в общей сумме составит почти 32 миллиарда евро.

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    Комментарии (4)

    Денеб
    Им это как слону дробинка......
    xepnuminu
    27 центов за куб?

    хе-хе.
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