Цены на природный газ в США достигли максимума с 2008 года

Цены на природный газ в Соединенных Штатах весной 2022 года выросли вдвое по сравнению с показателями прошлого года и достигли максимума с кризиса 2008 года, составив 270,58 доллара за тыс.
Из материалов агентства следует, что при наличии собственных газовых месторождений цены растут по причине санкций против России. Из-за этого цены на газ значительно выросли в Европе, однако экспортные поставки СПГ из США в Европу не способны заместить российские поставки. Из-за этого выросла цена на газ в самих Штатах.
Ранее сообщалось, что Германия перечислит в 2022 году России рекордные суммы за нефть и газ. Платеж в общей сумме составит почти 32 миллиарда евро.