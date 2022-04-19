Цены на природный газ в США достигли максимума с 2008 года

Цены на природный газ в Соединенных Штатах весной 2022 года выросли вдвое по сравнению с показателями прошлого года и достигли максимума с кризиса 2008 года, составив 270,58 доллара за тыс. куб. м . Об этом 19 апреля сообщает Bloomberg.

Из материалов агентства следует, что при наличии собственных газовых месторождений цены растут по причине санкций против России. Из-за этого цены на газ значительно выросли в Европе, однако экспортные поставки СПГ из США в Европу не способны заместить российские поставки. Из-за этого выросла цена на газ в самих Штатах.