Водителя голубого BMW ищут в Петербурге после стрельбы на Ижорской улице

Стрельба на Петроградской стороне заставила наряды полиции устремиться на улицу Ижорскую вечером 18 апреля. О происшествии сообщает паблик «Дорожный инспектор».



На спусковой крючок, по предварительным данным, мог нажать водитель голубого BMW X5. По данным «Фонтанки», он проживает в доме 11 по улице Ижорской.

Полицейский опрос соседей показал, что они знают этот автомобиль, и мужчина им тоже знаком. А вот потерпевший, как выяснилось, никакого отношения к Петроградскому району не имеет. Что послужило причиной конфликта, оперативникам еще предстоит узнать. Известно лишь, что выстрел раздался после того, как незнакомец вошел под арку. С места полиция подобрала резиновые пули.