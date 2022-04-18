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    Водителя голубого BMW ищут в Петербурге после стрельбы на Ижорской улице

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    3 комментария

    Стрельба на Петроградской стороне заставила наряды полиции устремиться на улицу Ижорскую вечером 18 апреля. О происшествии сообщает паблик «Дорожный инспектор».

    На спусковой крючок, по предварительным данным, мог нажать водитель голубого BMW X5. По данным «Фонтанки», он проживает в доме 11 по улице Ижорской.

    Полицейский опрос соседей показал, что они знают этот автомобиль, и мужчина им тоже знаком. А вот потерпевший, как выяснилось, никакого отношения к Петроградскому району не имеет. Что послужило причиной конфликта, оперативникам еще предстоит узнать. Известно лишь, что выстрел раздался после того, как незнакомец вошел под арку. С места полиция подобрала резиновые пули.

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    Комментарии (3)

    hal9000
    че его искать..??..синих х5 в городе штуки 3 максимум..остальные все черные..
    vic_5e4cd1938d1a8
    шарики от пуль ...
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