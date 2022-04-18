    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, с-в

    768мм

    79%

    Подробнее
    usd79.45eur86.43
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    У мужчины, убившего жену и дочь в Москве, насчитали 13 единиц оружия

    5094
    4 комментария

    Мужчина, который предположительно застрелил жену и дочь-подростка в Москве, владел 13 единицами огнестрельного оружия. Об этом 18 апреля сообщает ГУ Росгвардии по Московской области.

    «По данным Центра лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии по Московской области, гражданин являлся владельцем 13 единиц гражданского оружия», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в его арсенале имелось нарезное, гладкоствольное, а также оружие ограниченного поражения.

    Тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребенка с огнестрельными ранениями были найдены днем 18 апреля 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по Университетскому проспекту в городе Москве. Их обнаружила родственница, узнав от семейного водителя и няни, что те не смогли дозвониться и попасть в квартиру, поскольку дверь была закрыта изнутри. Следственный комитет столицы возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. По данным СМИ, речь идет о бывшем вице-президенте «Газпромбанка» Владиславе Аваеве, его жене и дочери.

    Как пишет ТАСС, Аваев, по предварительной версии, убил жену и дочь-подростка, а затем расстался с жизнью. Причиной этого мог стать бытовой конфликт.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    Мурыч
    Бред какой-то. Заказали, наверное.
    hal9000
    У него все есть..деньги машина работа..даже 13 единиц оружия..жене его даже пилить не за что..зачем ему жену стрелять..темболее дочь??..
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний