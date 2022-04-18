У мужчины, убившего жену и дочь в Москве, насчитали 13 единиц оружия

Мужчина, который предположительно застрелил жену и дочь-подростка в Москве, владел 13 единицами огнестрельного оружия. Об этом 18 апреля сообщает ГУ Росгвардии по Московской области.

«По данным Центра лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии по Московской области, гражданин являлся владельцем 13 единиц гражданского оружия», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в его арсенале имелось нарезное, гладкоствольное, а также оружие ограниченного поражения.

Тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребенка с огнестрельными ранениями были найдены днем 18 апреля 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по Университетскому проспекту в городе Москве. Их обнаружила родственница, узнав от семейного водителя и няни, что те не смогли дозвониться и попасть в квартиру, поскольку дверь была закрыта изнутри. Следственный комитет столицы возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. По данным СМИ, речь идет о бывшем вице-президенте «Газпромбанка» Владиславе Аваеве, его жене и дочери.