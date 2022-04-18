СК показал видео из квартиры, где нашли тела с огнестрельными ранениями. СМИ говорят о семье бывшего вице-президента «Газпромбанка»

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело после обнаружения на юго-западе столицы тел, как утверждают СМИ, бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева и двух членов его семьи. Об этом 18 апреля сообщило само ведомство.



«Днем 18 апреля 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по Университетскому проспекту в городе Москве, найдены тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребенка с огнестрельными ранениями. Их обнаружила родственница, узнав от семейного водителя и няни, что те не смогли дозвониться и попасть в квартиру, поскольку дверь была закрыта изнутри», — рассказали в СКР по Москве.