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    СК показал видео из квартиры, где нашли тела с огнестрельными ранениями. СМИ говорят о семье бывшего вице-президента «Газпромбанка»

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    4 комментария

    Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело после обнаружения на юго-западе столицы тел, как утверждают СМИ, бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева и двух членов его семьи. Об этом 18 апреля сообщило само ведомство.

    «Днем 18 апреля 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по Университетскому проспекту в городе Москве, найдены тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребенка с огнестрельными ранениями. Их обнаружила родственница, узнав от семейного водителя и няни, что те не смогли дозвониться и попасть в квартиру, поскольку дверь была закрыта изнутри», — рассказали в СКР по Москве.

    Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве

    В ведомстве квалифицировали произошедшее по ч. 2 ст. 105 УК — убийство двух и более лиц. Как пишет ТАСС, Аваев, по предварительной версии, убил жену и дочь-подростка, а затем расстался с жизнью. Причиной этого мог стать бытовой конфликт.

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    Комментарии (4)

    Kostyn
    Мне кажется, что за этим преступлением прежде всего стоит какая то личная история, чисто финансовые вопросы так не решаются. Надо искать в самом ближнем окружении сильно обиженного, Чеховского дядю Ваню.
    Леонтий
    Мрак над бездной.Дочь инвалид,жена беременна от водителя(так пишут).Был вменяемым,ничего такого.Сорвался видимо.
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