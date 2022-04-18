В Минфине США заявили, что следующий пакет санкций ударит по российскому ВПК

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо 18 апреля заявил, что следующей целью антироссийских санкций станет военно-промышленный комплекс.



«Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России) и цепочку поставок», — сказал Адейемо в ходе виртуального мероприятия в рамках весенней сессии Международного валютного фонда (цитата по РИА Новости).

Ранее правительство США сообщило, что не собирается впоследствии возвращать крупным российским предпринимателям их активы, арестованные из-за санкций.

