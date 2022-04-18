    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, с-в

    768мм

    79%

    Подробнее
    usd79.45eur86.43
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В Минфине США заявили, что следующий пакет санкций ударит по российскому ВПК

    5008
    12 комментариев

    Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо 18 апреля заявил, что следующей целью антироссийских санкций станет военно-промышленный комплекс.

    «Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России) и цепочку поставок», — сказал Адейемо в ходе виртуального мероприятия в рамках весенней сессии Международного валютного фонда (цитата по РИА Новости).

    Ранее правительство США сообщило, что не собирается впоследствии возвращать крупным российским предпринимателям их активы, арестованные из-за санкций.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (12)

    274620054
    Очередной страшный пакет ударит так же как и остальные - мы даже и не заметим
    sektor7
    Скорей бы уж ввели все сто двадцать процентов санкций.
    Прав был покойный М.Задорнов:
    «шёл 8 год санкций.
    Америка дописывала пятый том санкционных списков.
    Европа топилась дровами.
    Дрова ей поставляла Россия».
    Piter Russo
    Наш ВПК под санкциями с 2014 года... они что документы о прошлых санкциях потеряли?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний