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    Белый дом: США не планируют впоследствии возвращать арестованные активы российским бизнесменам

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    20 комментариев

    Правительство США не собирается впоследствии возвращать крупным российским предпринимателям их активы, арестованные из-за санкций. Об этом 14 апреля заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    «Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», — сказал он, отвечая на вопрос о возвращении владельцам задержанных активов, например дорогостоящих яхт (цитата по ТАСС).

    Ранее «Фонтанка» писала, что российская экономика, по словам помощника президента США Джо Байдена, из-за введенных санкций станет меньше и перестанет быть одной из крупнейших в мире.

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    Комментарии (20)

    Alexey_5e4cc6c9ac197
    За людей, которые построили бизнес с нуля, обидно. За путинских чаек, тимченко и пр. не обидно.
    Pilat
    Прямо то что должно было сделать НКВД, делает госдеп.
    И как же теперь будут эффективные менеджеры вкладывать своё бабло в западные экономики?
    Полностью поддерживаю такое решение госдепа.
    Мурыч
    Украину же надо восстанавливать.
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