Белый дом: США не планируют впоследствии возвращать арестованные активы российским бизнесменам

Правительство США не собирается впоследствии возвращать крупным российским предпринимателям их активы, арестованные из-за санкций. Об этом 14 апреля заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.



«Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», — сказал он, отвечая на вопрос о возвращении владельцам задержанных активов, например дорогостоящих яхт (цитата по ТАСС).

Ранее «Фонтанка» писала, что российская экономика, по словам помощника президента США Джо Байдена, из-за введенных санкций станет меньше и перестанет быть одной из крупнейших в мире.