В России цены на автомобили в апреле подняли сразу 11 марок

11 автопроизводителей подняли цены на свою продукцию в России в период с 1 по 15 апреля, сообщает 18 апреля агентство «АВТОСТАТ». В основном подорожали машины премиальных марок и китайского сегмента.



По данным агентства, большинство компаний повысили цены на весь модельный ряд. Например, бренды баварской марки BMW подорожали на 12 — 26%, японской Infiniti — на 18 — 26%, корейской Genesis — на 7 — 15%. Также цены на свои автомобили повысили корейский Hyundai (от 6% до 16%), китайские Haval (34 — 60%) и Great Wall (50 — 54%). На некоторые модели повысили цены Suzuki (10 — 13%) и FAW (6 — 10%).