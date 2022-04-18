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    Экономика и санкции

    В России цены на автомобили в апреле подняли сразу 11 марок

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    8 комментариев

    11 автопроизводителей подняли цены на свою продукцию в России в период с 1 по 15 апреля, сообщает 18 апреля агентство «АВТОСТАТ». В основном подорожали машины премиальных марок и китайского сегмента.

    По данным агентства, большинство компаний повысили цены на весь модельный ряд. Например, бренды баварской марки BMW подорожали на 12 — 26%, японской Infiniti — на 18 — 26%, корейской Genesis — на 7 — 15%. Также цены на свои автомобили повысили корейский Hyundai (от 6% до 16%), китайские Haval (34 — 60%) и Great Wall (50 — 54%). На некоторые модели повысили цены Suzuki (10 — 13%) и FAW (6 — 10%).

    Агентство отмечает, что у большинства брендов информация о ценах на официальных сайтах отсутствует или представлена по состоянию на февраль-март. Среди них Audi, Changan, Honda, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, Skoda, Volkswagen, Volvo, УАЗ и другие.

    Напомним, в марте из-за проблем с логистикой и санкций цены на автомобили в России выросли на 40%.

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    Комментарии (8)

    VVM1962
    т.е наши "друзья" с поднебесной в лидерах, Мы совсем с Китаем не партнеры, как нам вещают с зомбоящика.
    Партнёр остался один , Лукашенко.
    Да и тот за большие бабосики партнёр.
    VKuser468377722
    Я вот все никак не пойму, а спасибо то кому за это говорить?
    Pilat
    Ну и как у них с реализаций этих чудных авто? :-))))))
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