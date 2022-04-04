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    «Коммерсант»: Цены на автомобили в России за март выросли на 40%

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    Стоимость новых автомобилей в России в марте выросла более чем на треть. Особенно сильно цены скакнули в премиальном сегменте, которого помимо проблем с логистикой коснулись и санкции.

    На фоне падения рубля и приостановок поставок цены на новые автомобили в России за третий месяц 2022 года в среднем увеличились на 40%, пишет 4 апреля газета «Коммерсант», ссылаясь на результаты опроса дилеров и данные «Автостата». Последний отмечает, что среди официально представленных в России и не скрывших на своих сайтах прайс-листы автомобильных марок 26 машин подорожали на 35–45%. Часть производителей убирают с сайтов рекомендованные розничные цены из-за нестабильного курса и частой необходимости пересматривать ценники. К примеру, «АвтоВАЗ» в марте дважды повышал цены на свои машины.

    Сильнее всего подорожали премиальные автомобили — на 50–60%, отмечают дилеры. Кроме того, в этом сегменте складывается основной дефицит, связанный с запретами на новые поставки, введенными США, ЕС и Японией. Запасов у дилеров хватит в среднем на два-пять месяцев. В среднем ценовом сегменте их больше, но там проблемы не только с отгрузкой машин, но и с локальными производствами.

    Из-за высоких цен и падения реальных доходов населения упал и спрос. Некоторые дилеры говорят о сокращении продаж в марте на 60%. В ближайшее время представители рынка ожидают, что выручку авторетейлу будет делать вторичный рынок, хотя продажи падают и там.

    «В какой-то момент цены стали космическими, а развитие ситуации — непонятным для клиентов, в том числе из-за укрепления официального курса рубля», — цитирует «Ъ» слова Сергея Удалова из «Автостата». По его мнению, для восстановления спроса необходимы либо спад геополитической напряженности, либо акции от дилеров.

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    Комментарии (13)

    Дядя Бо
    Санкции идут нам на пользу! - говорили они.
    AndrewBarsik
    Данная новость помогает понять, что все сказки про постоянно снижающиеся курсы доллары и евро (в условиях отсутствия возможности купить их в наличном виде) рассчитаны только на доверчивых идиотов.
    Din1922
    Давно пора уже остановить этот рынок потребления.
    Хоть теперь будет меньше бессмысленных покупок автомобилей и на дорогах станет свободней
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