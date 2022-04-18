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    Кино

    Бог грома встретил Женщину-Тора в первом трейлере «Тор: Любовь и гром»

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    На YouTube-канале Marvel Enterteinment 18 апреля вышел первый трейлер фильма «Тор: Любовь и гром». Это четвертая часть франшизы о приключениях бога грома Тора, супергероя вселенной Marvel (во всех фильмах его играет австралийский актер Крис Хермсворт). В новом фильме Тор решает найти свой собственный жизненный путь, отказавшись править Асгардом.

    «Я должен выяснить, кто я есть», — говорит Тор в начале ролика.

    После этого показывают кадры, где Тор, превратившийся в толстяка ко времени последнего фильма, где он появлялся, — «Мстители: Финал», — делает физические упражнения, чтобы снова прийти в форму. После он встречается с командой Стражей Галактики. Также из знакомых поклонникам вселенной Marvel персонажей в трейлере показывают Валькирию (Тесса Томпсон). В конце ролика во время битвы появляется бывшая возлюбленная бога грома ученая Джейн Фостер (Натали Портман) в облике Женщины-Тора. В ее руке оказывается волшебный молот Тора — Мьельнир.

    Автор: Marvel Entertainment/YouTube

    Фильм выйдет в мировой прокат 8 июля.

    Ранее «Фонтанка» рассказала о другой большой премьере Marvel — сериале «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком в главной роли. Его нельзя посмотреть в России, поскольку стриминг Disney+ прекратил вещание в стране.

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