Бог грома встретил Женщину-Тора в первом трейлере «Тор: Любовь и гром»

На YouTube-канале Marvel Enterteinment 18 апреля вышел первый трейлер фильма «Тор: Любовь и гром». Это четвертая часть франшизы о приключениях бога грома Тора, супергероя вселенной Marvel (во всех фильмах его играет австралийский актер Крис Хермсворт). В новом фильме Тор решает найти свой собственный жизненный путь, отказавшись править Асгардом.



«Я должен выяснить, кто я есть», — говорит Тор в начале ролика.



После этого показывают кадры, где Тор, превратившийся в толстяка ко времени последнего фильма, где он появлялся, — «Мстители: Финал», — делает физические упражнения, чтобы снова прийти в форму. После он встречается с командой Стражей Галактики. Также из знакомых поклонникам вселенной Marvel персонажей в трейлере показывают Валькирию (Тесса Томпсон). В конце ролика во время битвы появляется бывшая возлюбленная бога грома ученая Джейн Фостер (Натали Портман) в облике Женщины-Тора. В ее руке оказывается волшебный молот Тора — Мьельнир.