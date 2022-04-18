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    Боевые действия на Украине

    Путин присвоил мотострелковой бригаде почетное звание за участие в боевых действиях на Украине

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    Президент России Владимир Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное наименование «гвардейская». Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 18 апреля.

    «Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — говорится в телеграмме Путина к руководству и составу бригады, выложенной на сайте Кремля.

    Приказ вступает в силу со дня его опубликования.

    Ранее глава государства присвоил почетные наименования гвардейских 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 155-й отдельной бригаде морской пехоты.

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