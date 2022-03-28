Путин присвоил звания гвардейских бригадам береговой охраны и морской пехоты

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные наименования 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 155-й отдельной бригаде морской пехоты. Они стали гвардейскими.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», — говорится в указах, опубликованных 28 марта на портале правовой информации.



Документы вступают в силу со дня их подписания.



126-я бригада береговой обороны входит в состав Черноморского флота, а 155-я бригада морской пехоты — Тихоокеанского флота.

