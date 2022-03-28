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Путин присвоил звания гвардейских бригадам береговой охраны и морской пехоты

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Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные наименования 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 155-й отдельной бригаде морской пехоты. Они стали гвардейскими.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», — говорится в указах, опубликованных 28 марта на портале правовой информации.

Документы вступают в силу со дня их подписания.

126-я бригада береговой обороны входит в состав Черноморского флота, а 155-я бригада морской пехоты — Тихоокеанского флота.

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Комментарии (17)

Torri
Ведь от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!
Инкогнито2021
Защита отечества?? на территории независимого государства
274558932
Слава Российской Армии!
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