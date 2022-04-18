«Экономический блицкриг» провалился. Путин заявил, что инфляция в России стабилизируется, а товарные запасы восстанавливаются

«Ситуация стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платёжным балансом. […] В банковскую систему страны возвращается наличная иностранная валюта, растут объёмы вкладов граждан. Что касается потребительского рынка, то после недолгого ажиотажа по ряду товаров, а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда, розничный спрос пришёл в норму. Товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются», — сказал глава государства 18 апреля на совещании по экономическим вопросам.

По словам Путина, санкции также ударили и по их инициаторам — США и Европе. Эти меры, как подчеркнул президент, привели к росту инфляции и безработицы в этих странах, снижению уровня жизни европейцев и девальвации их сбережений.



Однако и россияне «чувствуют это на своём семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены». За последние полтора месяца цены в стране выросли на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5 процента. При этом, по словам российского лидера, сейчас инфляция «стабилизируется».

«Нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной. В связи с этим напомню об уже принятом решении проиндексировать все социальные выплаты, пенсии и зарплаты специалистов, занятых в бюджетной сфере. Конкретные параметры такого повышения должно подготовить правительство», — подчеркнул президент.

