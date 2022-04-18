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    Экономика и санкции

    «Экономический блицкриг» провалился. Путин заявил, что инфляция в России стабилизируется, а товарные запасы восстанавливаются

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    27 комментариев

    Владимир Путин считает, что Россия выдержала «беспрецедентное санкционное давление» со стороны западных стран. «Стратегия экономического блицкрига», отметил президент, не удалась.

    «Ситуация стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платёжным балансом. […] В банковскую систему страны возвращается наличная иностранная валюта, растут объёмы вкладов граждан. Что касается потребительского рынка, то после недолгого ажиотажа по ряду товаров, а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда, розничный спрос пришёл в норму. Товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются», — сказал глава государства 18 апреля на совещании по экономическим вопросам.

    По словам Путина, санкции также ударили и по их инициаторам — США и Европе. Эти меры, как подчеркнул президент, привели к росту инфляции и безработицы в этих странах, снижению уровня жизни европейцев и девальвации их сбережений.

    Однако и россияне «чувствуют это на своём семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены». За последние полтора месяца цены в стране выросли на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5 процента. При этом, по словам российского лидера, сейчас инфляция «стабилизируется».

    «Нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной. В связи с этим напомню об уже принятом решении проиндексировать все социальные выплаты, пенсии и зарплаты специалистов, занятых в бюджетной сфере. Конкретные параметры такого повышения должно подготовить правительство», — подчеркнул президент.

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    Комментарии (27)

    VVM1962
    чего этот человек только не говорил.
    И прошу заметить, за его фейковые высказывания ему пока ничего СК не предъявляет.
    RichiS
    "Наша страна стоит на краю пропасти, но благодаря Президенту мы сделаем шаг вперёд!" (насколько, помню, вроде цитата ЕБН)
    Cashmare
    праастите, я таки не понял, а инфляция стабилизировалась на указанном уровне? то есть так и будет хреначить по 20 процентов? "аплодируем, аплодируем... кончили аплодировать" (ц)
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