Орешкин рассказал о скорой индексации прожиточного минимума, МРОТ и пенсий

В ближайшее время власти РФ объявят о внеплановой индексации прожиточного минимума, МРОТ, пенсий и других социальных платежей. Об этом 14 апреля заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.
«Президент уже принял решение о распространении выплат семьям с детьми в возрасте вплоть до 16 лет, уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено, такая индексация произойдет», — рассказал он в программе «Вести» в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС).
По словам Орешкина, в стране хватает денег для обеспечения социальных обязательств, и социальные расходы бюджета РФ в ближайшее время будут расти. «Недавно Министерство финансов опубликовало данные за первый квартал, у нас рекордный профицит бюджета. Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке», — отметил он.
16 марта президент Владимир Путин анонсировал увеличение всех социальных выплат, включая пособия и пенсии.