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    Орешкин рассказал о скорой индексации прожиточного минимума, МРОТ и пенсий

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    10 комментариев

    В ближайшее время власти РФ объявят о внеплановой индексации прожиточного минимума, МРОТ, пенсий и других социальных платежей. Об этом 14 апреля заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

    «Президент уже принял решение о распространении выплат семьям с детьми в возрасте вплоть до 16 лет, уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено, такая индексация произойдет», — рассказал он в программе «Вести» в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС).

    По словам Орешкина, в стране хватает денег для обеспечения социальных обязательств, и социальные расходы бюджета РФ в ближайшее время будут расти. «Недавно Министерство финансов опубликовало данные за первый квартал, у нас рекордный профицит бюджета. Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке», — отметил он.

    16 марта президент Владимир Путин анонсировал увеличение всех социальных выплат, включая пособия и пенсии.

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    Комментарии (10)

    07A
    Спасибо товарищ Президент от нас, пенсионеров! Знаем за кого голосовать в 2024 году!
    angel of death
    лучше бы с пособием по безработице разобрались, которое минимальное, которое 1500 деревянных НА МЕСЯЦ
    ProstoZloy
    Сначала поднимут цены, штрафы, коммунальные платежи и прочие поборы, а потом издевательски "проидексируют" пенсии и пособия на уровень пропагандистской инфляции.
    "-Спасибо тебе, папаша, за доброту, за щедрость спасибо...И за ласку, которую Фокс мне обещал, за всё тебе спа..."
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