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    Путин установил выплаты по 5 млн рублей в случае гибели российских пограничников на границах с Украиной и ЛДНР

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    Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах по 5 млн рублей в случае гибели пограничников на границах с Украиной, ДНР и ЛНР. Об этом говорится в документе, опубликованном 18 апреля на официальном портале правовой информации.

    Меры, как говорится в документе, приняты «в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим пограничных органов федеральной службы безопасности и членам их семей».

    Ранее «Фонтанка» писала, что президент Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям российских военных, погибших на Украине.

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