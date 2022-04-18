Путин установил выплаты по 5 млн рублей в случае гибели российских пограничников на границах с Украиной и ЛДНР

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах по 5 млн рублей в случае гибели пограничников на границах с Украиной, ДНР и ЛНР. Об этом говорится в документе, опубликованном 18 апреля на официальном портале правовой информации.

Меры, как говорится в документе, приняты «в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим пограничных органов федеральной службы безопасности и членам их семей».

Ранее «Фонтанка» писала, что президент Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям российских военных, погибших на Украине.