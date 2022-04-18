В Госдуме предложили создать общественные худсоветы на время спецоперации, чтобы проверять перформансы на провокации

В Госдуме предложили Министерству культуры РФ создать институт общественных художественных советов для проверки перформансов и художественных произведений на провокационное содержание. В ведомство с таким запросом обратилась член комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, передает 18 апреля РИА Новости.

«В период проведения нашей страной специальной военной операции на территории Украины и в условиях жесткой информационной войны против России общество особенно чувствительно реагирует на любые провокации», — говорится в обращении на имя министра культуры Ольги Любимовой.