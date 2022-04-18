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    В Госдуме предложили создать общественные худсоветы на время спецоперации, чтобы проверять перформансы на провокации

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    8 комментариев

    В Госдуме предложили Министерству культуры РФ создать институт общественных художественных советов для проверки перформансов и художественных произведений на провокационное содержание. В ведомство с таким запросом обратилась член комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, передает 18 апреля РИА Новости.

    «В период проведения нашей страной специальной военной операции на территории Украины и в условиях жесткой информационной войны против России общество особенно чувствительно реагирует на любые провокации», — говорится в обращении на имя министра культуры Ольги Любимовой.

    По мнению депутата Лантратовой, институт общественных художественных советов должен быть исключительно временной мерой. «Это должна быть именно временная мера, исключающая влияние государственных институтов на работу художественных советов», — уточняется в документе.

    Парламентарий обратила внимание на резонанс вокруг скульптуры художника-перформансиста Олега Кулика «Большая мать», выставленной на ярмарке «Арт-Москва». По ее мнению, эта работа «высмеивает священный для многих россиян образ «Родины-матери», является пошлой пародией на великую статую «Родина-мать зовет!».

    Ранее «Фонтанка» писала, что из-за скульптуры депутат Хинштейн обратился в СК и прокуратуру.

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    Комментарии (8)

    274580688
    мультфильм "Сокровища затонувших кораблей" 1973 года запретите уже. там такое говорят и показывают где-то с 9 по 10 минуты.. прям дискредитируют использование всяких букв и такие аналогии проводят...
    ProstoZloy
    Депутатка 1988 гр, с педагогически-чиновничьим образованием рассуждает о худcоветах?
    Товарищ Фурцева №2. Только - хуже.
    Mimic
    Поразительная у нас все же конституция. При прямом запрете на цензуру в ней, цензура не только подняла голову, но и уже давно процветает. Так же и с правом на демонстрации. Правом на свободу совести и веры и т.п.
    Или дело не в конституции?
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