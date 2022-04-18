В Госдуме предложили создать общественные худсоветы на время спецоперации, чтобы проверять перформансы на провокации

В Госдуме предложили Министерству культуры РФ создать институт общественных художественных советов для проверки перформансов и художественных произведений на провокационное содержание. В ведомство с таким запросом обратилась член комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, передает 18 апреля РИА Новости.
«В период проведения нашей страной специальной военной операции на территории Украины и в условиях жесткой информационной войны против России общество особенно чувствительно реагирует на любые провокации», — говорится в обращении на имя министра культуры Ольги Любимовой.
По мнению депутата Лантратовой, институт общественных художественных советов должен быть исключительно временной мерой. «Это должна быть именно временная мера, исключающая влияние государственных институтов на работу художественных советов», — уточняется в документе.
Парламентарий обратила внимание на резонанс вокруг скульптуры художника-перформансиста Олега Кулика «Большая мать», выставленной на ярмарке «Арт-Москва». По ее мнению, эта работа «высмеивает священный для многих россиян образ «Родины-матери», является пошлой пародией на великую статую «Родина-мать зовет!».
Ранее «Фонтанка» писала, что из-за скульптуры депутат Хинштейн обратился в СК и прокуратуру.