Глава РАО: Одаренным детям в России уделяют слишком много внимания

Одаренным детям в России сегодня уделяют слишком много внимания, хотя нужно создавать условия для получения качественного образования всем школьникам, заявила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева на I международной ассамблее «Ученик в современном мире: формула успеха» 18 апреля.

«Кроме профильных школ в России работают сотни центров для одаренных детей, для них разработаны специальные программы. Я много раз говорила и еще раз повторю: я считаю, что мы в последние годы очень увлеклись, очень много внимания уделяем именно одаренным детям. Нельзя терять никого, вот эта потеря из вида всех остальных может привести к очень серьезным последствиям», — цитирует Васильеву ТАСС.