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    Глава РАО: Одаренным детям в России уделяют слишком много внимания

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    10 комментариев

    Одаренным детям в России сегодня уделяют слишком много внимания, хотя нужно создавать условия для получения качественного образования всем школьникам, заявила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева на I международной ассамблее «Ученик в современном мире: формула успеха» 18 апреля.

    «Кроме профильных школ в России работают сотни центров для одаренных детей, для них разработаны специальные программы. Я много раз говорила и еще раз повторю: я считаю, что мы в последние годы очень увлеклись, очень много внимания уделяем именно одаренным детям. Нельзя терять никого, вот эта потеря из вида всех остальных может привести к очень серьезным последствиям», — цитирует Васильеву ТАСС.

    Нужно продолжать работу по созданию условий получения качественного основного образования всеми школьниками, в то время как профильных центров для детей с выдающимися способностями в стране достаточно, отметила Васильева.

    Ассамблея «Ученик в современном мире: формула успеха» проходит 18–21 апреля в Российской академии образования. Участие в ней принимают руководители профильных федеральных органов исполнительной власти, представители предметных ассоциаций учителей и педагогов РФ, региональных научных центров и инновационных площадок РАО, крупнейших университетов. Цель ассамблеи — популяризация новых научных подходов к школьному образованию.

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    Комментарии (10)

    263836471
    Про "утечку мозгов" эта тётя когда-нибудь слышала? И про то, что сейчас ЭТО особенно критично? Про Жореса Алфёрова, ныне покойного, и его школу слышала? Где они с детского сада разыскивали одарённых детишек, и следили за их продвижением и образованием? Про профориентацию и про то, что не нужно всех "стричь под одну гребёнку"?
    aborigenSPB
    Что-то товарищ Васильева перепутала:((
    Основное внимание сейчас в школах уделяют детям гастарбайтеров. Она бы учителей спросила: как обучать детей не знающих русского языка? И какое образование получат местные дети, когда в классе таких половина?
    VKuser360103521
    Васильевна несёт такую ересть, где в некоторых странах её забросали бы камнями за такие высказывания в сторону детей. У неё климакс по всей видимости со всеми вытекающими... Дети - это святое, и говорить что им уделяют много внимания это кощунство
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