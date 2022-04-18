Глава РАО: Одаренным детям в России уделяют слишком много внимания

Одаренным детям в России сегодня уделяют слишком много внимания, хотя нужно создавать условия для получения качественного образования всем школьникам, заявила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева на I международной ассамблее «Ученик в современном мире: формула успеха» 18 апреля.
«Кроме профильных школ в России работают сотни центров для одаренных детей, для них разработаны специальные программы. Я много раз говорила и еще раз повторю: я считаю, что мы в последние годы очень увлеклись, очень много внимания уделяем именно одаренным детям. Нельзя терять никого, вот эта потеря из вида всех остальных может привести к очень серьезным последствиям», — цитирует Васильеву ТАСС.
Нужно продолжать работу по созданию условий получения качественного основного образования всеми школьниками, в то время как профильных центров для детей с выдающимися способностями в стране достаточно, отметила Васильева.
Ассамблея «Ученик в современном мире: формула успеха» проходит 18–21 апреля в Российской академии образования. Участие в ней принимают руководители профильных федеральных органов исполнительной власти, представители предметных ассоциаций учителей и педагогов РФ, региональных научных центров и инновационных площадок РАО, крупнейших университетов. Цель ассамблеи — популяризация новых научных подходов к школьному образованию.