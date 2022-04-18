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    Редких птиц в чёрных «масках» обнаружили в Красносельском районе Петербурга

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    Бездонный «котелок» и пару птиц в чёрных «масках» поймал в объектив камеры бёрдвотчер Антон Кубышкин. Фотографии, сделанные в Красносельском районе Петербурга, появились в группе «Птицы СПб и России» в соцсети «ВКонтакте».

    На снимках, опубликованных 18 апреля, несколько обыкновенных ремезов — птиц, включенных в Красную книгу Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Крылатые активно заняты строительством гнезда — уютного даже на человеческий взгляд.

    «Очень удивила чистота строительства гнезда. Хотя если подумать, то только лоскуты травы прошлогодние и рогоз, но рогоз распечатывается и тут же используется, а остальное добывают из свежих сережек деревьев. Вот и гнёздышко выходит очень чистым и аккуратным. Настоящие мастера своего дела», — отметил Кубышкин. По его словам, со временем птичья постройка превратится в сосуд странной формы, напоминающей варежку — там мать семейства одарит теплом и заботой своих малышей.

    Ещё одного необычного гостя бёрдвотчер заметил за городом — в Ломоносовском районе Ленинградской области. Малый зуёк — птица в тёмном «шарфике» — внезапно оказалась у ног фотографа, пока тот пытался уследить за галстучником. В итоге позировавшему пернатому досталась львиная доля внимания.

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