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    Пожар на Стачек отправил в больницу мужчину

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    Квартирный пожар тушили в Кировском районе Петербурга 18 апреля. Несмотря на сравнительно небольшую площадь, без пострадавших не обошлось.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, без четверти десять утра пожарные выехали на проспект Стачек, 107/1, откуда поступил сигнал о возгорании. Огонь вспыхнул в одной из комнат трёхкомнатной квартиры, расположенной в девятиэтажке.

    Примерно через полчаса комната была потушена силами трёх расчётов. Обгорели два из десяти квадратных метров площади.

    «В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в лечебное учреждение», — уточнили в ведомстве.

    Со звонка в экстренные службы утро понедельника началось и у жильцов дома на Миллионной улице. Там обгорела двухкомнатная квартира, жильца успели спасти, но без врачебной помощи ему не обойтись.

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