Пожар на Стачек отправил в больницу мужчину

Квартирный пожар тушили в Кировском районе Петербурга 18 апреля. Несмотря на сравнительно небольшую площадь, без пострадавших не обошлось.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, без четверти десять утра пожарные выехали на проспект Стачек, 107/1, откуда поступил сигнал о возгорании. Огонь вспыхнул в одной из комнат трёхкомнатной квартиры, расположенной в девятиэтажке.



Примерно через полчаса комната была потушена силами трёх расчётов. Обгорели два из десяти квадратных метров площади.



«В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в лечебное учреждение», — уточнили в ведомстве.



Со звонка в экстренные службы утро понедельника началось и у жильцов дома на Миллионной улице. Там обгорела двухкомнатная квартира, жильца успели спасти, но без врачебной помощи ему не обойтись.

