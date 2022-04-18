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    Мужчина пострадал при пожаре в центре Петербурга

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    Не только для пожарных нашлась работа в центре Петербурга, где утром 18 апреля загорелась квартира в дореволюционном доме. Спасённого от огня и дыма увезла карета скорой помощи.

    О пострадавшем при пожаре на Миллионной улице, 12, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. Как уточнили в ведомстве, госпитализирован мужчина, которого эвакуировали из шестиэтажки.

    Двухкомнатная квартира в доме, построенном в 1900 году, загорелась около половины восьмого утра. Огонь охватил четыре квадратных метра обстановки. К восьми утра силами 19 пожарных возгорание ликвидировали.

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