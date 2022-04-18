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    Дворцовый мост проходит банные процедуры. Посмотрите, как его поливают

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    На Дворцовом мосту наводят красоту после долгой зимы. Утром понедельника, 18 апреля, ему устроили масштабный полив.

    Процедуры попали в объектив корреспондента «Фонтанки». Люди в яркой форме моют не только пешеходный участок с перилами, но и проезжую часть.

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    Пока облагораживают правую сторону моста — движение в сторону Васильевского острова перекрыто. Скоро от грязи и песка избавится и левая полоса.

    Напомним, с 1 апреля в Петербурге стартовала генеральная уборка. Вестибюли станций метро, фонтаны, фонари и другие объекты ждут помывка, покраска и ремонт.

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