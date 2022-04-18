Дворцовый мост проходит банные процедуры. Посмотрите, как его поливают

На Дворцовом мосту наводят красоту после долгой зимы. Утром понедельника, 18 апреля, ему устроили масштабный полив.
Процедуры попали в объектив корреспондента «Фонтанки». Люди в яркой форме моют не только пешеходный участок с перилами, но и проезжую часть.
Пока облагораживают правую сторону моста — движение в сторону Васильевского острова перекрыто. Скоро от грязи и песка избавится и левая полоса.
Напомним, с 1 апреля в Петербурге стартовала генеральная уборка. Вестибюли станций метро, фонтаны, фонари и другие объекты ждут помывка, покраска и ремонт.