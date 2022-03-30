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В Петербурге с 1 апреля начнется генеральная уборка. Город отмоют, почистят и покрасят

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В Петербурге 1 апреля начинается месячник по благоустройству. Он охватит около 280 млн м² городской площади, сообщает 30 марта пресс-служба Смольного.

Рабочие будут мыть фасады, окна и двери многоквартирных домов, отремонтируют детские и спортивные площадки, помоют и покрасят скамейки, урны и контейнерные площадки. Дорожники с 1 по 30 апреля должны будут очистить от грязи и следов зимы дороги, тротуары, улицы, проспекты, переулки, площади и проезды.

Садово-парковые предприятия займутся растениями, озеленением и посадкой деревьев. За месяц они планируют посадить около 4 тысяч деревьев и 36 тысяч кустарников, а к майским праздникам — порядка 450 тысяч штук виолы. Также в городе посадят сосны, липы, клены, ивы, рябины, кусты кизильника, барбариса, сирени, спиреи и розы.

Генеральная уборка коснется транспорта, вестибюлей станций метро, общественных туалетов, фонтанов, фонарей. Их тоже ждут помывка, покраска и ремонт.

Общегородской субботник запланирован на 30 апреля.

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Комментарии (16)

Magdalina
Со снегом разобрались, месяц на борьбу с чистотой))))))
Дороги в ямах, даже во дворе можно ноги переломать, уже не говорю об железе - машинах, когда ожидается порядок, ведь платим налоги !! ?!!
serges1963
я надеюсь снежные кучи,наспех складированные на газонах зимой,будут убраны ?
или будут таять до июня,портить убранный"город трёх революций"?
hedgehog_
да-да. покрасят стены несовпадающим оттенком. чтобы издалека было видно - бюджеты освоили успешно. и свежепокрашенное начнут мыть, если останется финансирование.
не первый год и не последний.
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