В Петербурге с 1 апреля начнется генеральная уборка. Город отмоют, почистят и покрасят

В Петербурге 1 апреля начинается месячник по благоустройству. Он охватит около 280 млн м² городской площади, сообщает 30 марта пресс-служба Смольного.



Рабочие будут мыть фасады, окна и двери многоквартирных домов, отремонтируют детские и спортивные площадки, помоют и покрасят скамейки, урны и контейнерные площадки. Дорожники с 1 по 30 апреля должны будут очистить от грязи и следов зимы дороги, тротуары, улицы, проспекты, переулки, площади и проезды.



Садово-парковые предприятия займутся растениями, озеленением и посадкой деревьев. За месяц они планируют посадить около 4 тысяч деревьев и 36 тысяч кустарников, а к майским праздникам — порядка 450 тысяч штук виолы. Также в городе посадят сосны, липы, клены, ивы, рябины, кусты кизильника, барбариса, сирени, спиреи и розы.

