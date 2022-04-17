Марин Ле Пен обвинили в растрате бюджетных денег Евросоюза

Лидер «Национального объединения» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в докладе Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) обвиняется в присвоении бюджетных средств. Документ поступил в прокуратуру Франции.

Как пишет 17 апреля Mediapart, Ле Пен обвиняется в личном присвоении почти 140 000 евро государственных денег Европарламента в Страсбурге, когда она была депутатом с 2004 по 2017 год. Предполагается, что бюджетные деньги из фондов Европарламента тратились, в частности, на оплату гостиниц или организацию мероприятий.