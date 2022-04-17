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    Марин Ле Пен обвинили в растрате бюджетных денег Евросоюза

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    13 комментариев

    Лидер «Национального объединения» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в докладе Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) обвиняется в присвоении бюджетных средств. Документ поступил в прокуратуру Франции.

    Как пишет 17 апреля Mediapart, Ле Пен обвиняется в личном присвоении почти 140 000 евро государственных денег Европарламента в Страсбурге, когда она была депутатом с 2004 по 2017 год. Предполагается, что бюджетные деньги из фондов Европарламента тратились, в частности, на оплату гостиниц или организацию мероприятий.

    Парижская прокуратура сообщила, что документ анализируется.

    Адвокат Марин Ле Пен в комментарии изданию акцентировал внимание на том, что доклад вышел в разгар президентской гонки во Франции, и некоторые события произошли более десяти лет назад, но делу решили дать ход именно сейчас.

    Как писала «Фонтанка», во второй тур президентских выборов во Франции вышли действующий президент Макрон и Ле Пен. Его проведение намечено на 24 апреля.

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    Комментарии (13)

    Кот Ученый
    Видать совсем плохи дела у Макароши))
    Dpa
    Раньше не завести было, ждали подходящего момента)))
    ***_555
    Своя. Наша.
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