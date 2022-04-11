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    Макрон лидирует в первом туре президентских выборов во Франции

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    На выборах главы Франции после подсчета 97% протоколов, по данным МВД страны, лидерство сохраняет действующий президент Эммануэль Макрон, у которого 27,6% голосов. На втором месте — глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен с 23,41%, на третьем — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» (другой перевод — «Непокорённая Франция») Жан-Люк Меланшон с 21,95%, передаёт 11 апреля РИА Новости.

    Таким образом, Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов.

    Меланшон занял первое место в столичном регионе Франции. В штабе Меланшона уже признали, что он не пройдет во второй тур выборов, хотя и добился «невероятного» результата. Он призвал своих сторонников не голосовать за Ле Пен во втором туре, сообщает «Интерфакс».

    Второй тур президентских выборов во Франции намечен на воскресенье, 24 апреля.

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    Комментарии (2)

    Pilat
    Ну судя по тому что Ле Пен лидировала пока шёл подсчет голосов, а потом вдруг резко стал лидировать Макрон, все понятно с этими "демократическими" выборами.
    Примерно так же у нас в свое время прошли первые выборы с ЛДПР.
    baddanZer
    Во французском театре кукол состоится второй тур конкурса - в чьей заднице будет рука Америки.
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