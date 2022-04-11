Макрон лидирует в первом туре президентских выборов во Франции

На выборах главы Франции после подсчета 97% протоколов, по данным МВД страны, лидерство сохраняет действующий президент Эммануэль Макрон, у которого 27,6% голосов. На втором месте — глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен с 23,41%, на третьем — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» (другой перевод — «Непокорённая Франция») Жан-Люк Меланшон с 21,95%, передаёт 11 апреля РИА Новости.



Таким образом, Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов.



Меланшон занял первое место в столичном регионе Франции. В штабе Меланшона уже признали, что он не пройдет во второй тур выборов, хотя и добился «невероятного» результата. Он призвал своих сторонников не голосовать за Ле Пен во втором туре, сообщает «Интерфакс».