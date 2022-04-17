Куда ударит шестой пакет санкций: в ЕС раскрыли планы

Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России и присматривается к банковскому и энергетическому секторам, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы продолжаем смотреть на банковский сектор, особенно на Сбербанк, на долю которого приходится 37% российского банковского сектора, — цитирует заявление председателя 17 апреля Spiegel.
Кроме того, по словам фон дер Ляйен, речь идет об энергетических вопросах — готовится нефтяное эмбарго, но таким образом, чтобы Россия не смогла заработать на дорожающей нефти в других странах. «В настоящее время мы разрабатываем умные механизмы, чтобы нефть также могла быть включена в следующий шаг санкций», — пояснила она.
Как писала «Фонтанка», глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что из-за новых западных санкций России придется перестраивать экономику, на это потребуется как минимум два года.