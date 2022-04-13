Кудрин: России понадобится минимум два года на перестройку экономики из-за санкций

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что из-за новых западных санкций России придется перестраивать экономику, на это потребуется как минимум два года, и то лишь для первого этапа.
«Конечно, нашей экономике придется перестраиваться, мне кажется, что надо разделить среднесрочный и долгосрочный период. Если санкции сохранятся на том же уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года потребуется, не меньше. Я бы сказал, что это первый этап, а дальше придется перестраиваться в течение многих лет, потому что речь идет об импортозамещении целого ряда товаров», — сказал он журналистам 13 апреля (цитата по ТАСС).
Также Кудрин надеется, что в России не будет принято каких-либо мер, которые затруднят процедуру возвращения зарубежного бизнеса на отечественный рынок.
Ранее предприниматель Олег Дерипаска заявил, что России не удастся избежать социальных проблем на фоне санкций, однако вводить «начальников по импортозамещению» не нужно, лучше ориентироваться на потребности развития бизнеса.