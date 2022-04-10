Дерипаска: Социальных проблем стране избежать не удастся

У России не получится избежать социальных проблем на фоне санкций, однако вводить начальников по импортозамещению не нужно. Такое мнение выразил предприниматель Олег Дерипаска во время открытия Первого университетского лицея в Усть-Лабинске.



«Я считаю — вот есть компании успешные, есть успешные предприниматели, нельзя выдумать какого-то начальника по импортозамещению», – сказал он (цитата по РБК).



Бизнесмен также уверен, что государству не следует поддерживать крупные госбанки. По его мнению, необходимо сосредоточиться на помощи кредитным организациям, находящихся в рейтингах на позициях ниже 50-й, а остальные «ну похоронили, разделили их на пять, на шесть госкомпаний».

