Дерипаска: Социальных проблем стране избежать не удастся

У России не получится избежать социальных проблем на фоне санкций, однако вводить начальников по импортозамещению не нужно. Такое мнение выразил предприниматель Олег Дерипаска во время открытия Первого университетского лицея в Усть-Лабинске.
«Я считаю — вот есть компании успешные, есть успешные предприниматели, нельзя выдумать какого-то начальника по импортозамещению», – сказал он (цитата по РБК).
Бизнесмен также уверен, что государству не следует поддерживать крупные госбанки. По его мнению, необходимо сосредоточиться на помощи кредитным организациям, находящихся в рейтингах на позициях ниже 50-й, а остальные «ну похоронили, разделили их на пять, на шесть госкомпаний».
«Ну не работает система, то нам обещали, что эти ЗВР (золотовалютные резервы) это наше счастье на черный или серый день. Серый день пришел — счастье забрали. Очень сложная система, отсутствие долгового рынка, суверенного», – добавил он, комментируя заморозку российских резервов за рубежом.
В начале апреля Дерипаска прогнозировал, что на построение успешной экономики в России может понадобиться около 10 лет, но для этого нужно найти новые рынки, «закончить конфликты и иметь отправную точку».
Ранее Олег Дерипаска попал под санкции Евросоюза, Великобритании и ряда других стран.