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    Экономика и санкции

    Болгария закрыла порты для российских судов

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    20 комментариев

    Власти Болгарии ввели запрет на заход в свои порты для судов из России. Заявление опубликовано на сайте Морской администрации страны.

    «С 00:00 часов 16 апреля 2022 года доступ в болгарские морские и речные порты запрещен для всех судов, зарегистрированных под российским флагом, а также для всех судов, сменивших российский флаг или регистрацию под флагом или реестр которых другая страна после 24 февраля 2022 года», — говорится в заявлении.

    Ранее Италия, Бельгия и Румыния запретили российским судам заходить в свои порты.

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    Комментарии (20)

    261860121
    А кто ходит под Российским флагом? Либо монгольский, либо либерийский.
    _MN_
    В общем, неудивительно. учитывая опыт второй мировой и политику Болгарии тех лет. Вероятно, это категория "братьев", которая испытывает братскую любовь только до поры, пока может жрать за российский счет))) А уж благодарность Италии за помощь в пандемии и вовсе умиляет))
    AlBerkut
    Пусть лучше своих киркоровых и прочую звездобратию попсятскую себе навсегда заберёт и не выпустит обратно... Вот это я на все 146% поддержу😉
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