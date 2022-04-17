Болгария закрыла порты для российских судов

Власти Болгарии ввели запрет на заход в свои порты для судов из России. Заявление опубликовано на сайте Морской администрации страны.

«С 00:00 часов 16 апреля 2022 года доступ в болгарские морские и речные порты запрещен для всех судов, зарегистрированных под российским флагом, а также для всех судов, сменивших российский флаг или регистрацию под флагом или реестр которых другая страна после 24 февраля 2022 года», — говорится в заявлении.

Ранее Италия, Бельгия и Румыния запретили российским судам заходить в свои порты.