Состояние пострадавшего при обрушении стены дома на Лиговском стабилизируется. Его готовят к переводу из реанимации

35-летний рабочий, которого вытащили из-под кирпичной кладки после ее обрушения при реконструкции дома Рыжкина на Лиговском проспекте, находится в стабильном состоянии.

Как стало известно «Фонтанке», мужчину поместили в реанимацию Мариинской больницы.

На утро 17 апреля его состояние оценивается, как средней тяжести. По предварительной информации, его готовят к переводу на отделение хирургии.

Несущая стена разобранного на 78 % дома 127 по Лиговскому проспекту упала на рабочего накануне утром. Его вытащили из-под завалов до приезда спасателей.