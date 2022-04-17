Состояние пострадавшего при обрушении стены дома на Лиговском стабилизируется. Его готовят к переводу из реанимации

35-летний рабочий, которого вытащили из-под кирпичной кладки после ее обрушения при реконструкции дома Рыжкина на Лиговском проспекте, находится в стабильном состоянии.
Как стало известно «Фонтанке», мужчину поместили в реанимацию Мариинской больницы.
На утро 17 апреля его состояние оценивается, как средней тяжести. По предварительной информации, его готовят к переводу на отделение хирургии.
Несущая стена разобранного на 78 % дома 127 по Лиговскому проспекту упала на рабочего накануне утром. Его вытащили из-под завалов до приезда спасателей.
Первоначально в МЧС поступила информация о том, что под завалами могут находиться три человека, однако первые спасатели на месте убедились, что это не так. Вызванные вместе с сотрудниками МЧС кинологи подтвердили, что людей под обломками нет.