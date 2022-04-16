К завалам на Лиговском приезжали кинологи, чтобы подтвердить выводы спасателей

ГУ МЧС по Петербургу отрицает наличие людей под завалами на Лиговском проспекте. Как рассказали в управлении 16 апреля, только один человек оказался под разрушенной несущей стеной дома Рыжкина и был оттуда извлечен.
По первоначальному сообщению, под упавшей конструкцией могли находиться три человека. Поэтому на место вызвали кинологов. Однако первые прибывшие на место спасатели убедились, что два метра стены задели лишь одного человека. Специалисты ПСО «Отклик» подтвердили выводы спасателей.
Сейчас на месте работают электрики, чтобы возобновить подачу тока в соседний дом.
Утром в субботу двухметровая стена упала на рабочего, занимавшегося демонтажем того, что осталось от дома Рыжкина на Лиговском, 127. Его достали из-под завалов еще до приезда спасателей. Прокуратура организовала проверку.