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    Прокуратура показала видео с места обрушения стены в доме на Лиговском

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    1 комментарий
    Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
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    Проверку по факту обрушения кирпичной кладки при реконструкции дома Рыжкина на Лиговском проспекте инициировала прокуратура Центрального района Петербурга, сообщает 16 апреля телеграм-канал ведомства.

    «Организована прокурорская проверка исполнения законодательства об охране труда, а также правил производства строительных работ», — сообщили в прокуратуре.

    Прокуратура Санкт-Петербурга

    По итогам проверки надзорный орган оценит действия ответственных должностных лиц.

    При демонтаже оставшейся части дома № 127 на Лиговском пострадал рабочий. Его достали из-под завалов еще до приезда спасателей.

    Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

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    Комментарии (1)

    VKuser86771196
    И опять любители сараев, не пострадали.
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