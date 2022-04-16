Прокуратура показала видео с места обрушения стены в доме на Лиговском

Проверку по факту обрушения кирпичной кладки при реконструкции дома Рыжкина на Лиговском проспекте инициировала прокуратура Центрального района Петербурга, сообщает 16 апреля телеграм-канал ведомства.
«Организована прокурорская проверка исполнения законодательства об охране труда, а также правил производства строительных работ», — сообщили в прокуратуре.
Прокуратура Санкт-Петербурга
По итогам проверки надзорный орган оценит действия ответственных должностных лиц.
При демонтаже оставшейся части дома