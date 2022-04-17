Тренер травмированного на шоу Плющенко фигуриста: Это случайное совпадение

«Это такое деликатное дело — состояние пациента. Мне даже не очень тактично было бы делать заявления по поводу его здоровья. Врачи занимаются. Ничего более умного сказать не могу. Размер катка и состояние льда не являлись причиной травмы. Это случайное совпадение. Перед этим Самарин прыгнул четверной лутц, и ничего страшного с ним не произошло. Это было замечательное шоу. Не надо идти на поводу у хейтеров, которые хотят найти во всем какой-то недостаток и порок», — заявил Мишин.



Евгений Плющенко от разговора воздержался, заявив лишь что у него «все хорошо».