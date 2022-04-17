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    Тренер травмированного на шоу Плющенко фигуриста: Это случайное совпадение

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    Алексей Мишин, тренер травмированного на шоу Плющенко в Петербурге фигуриста Евгения Семененко, прокомментировал «Фонтанке» состояние 18-летнего спортсмена и возможные причины его жесткого падения.

    «Это такое деликатное дело — состояние пациента. Мне даже не очень тактично было бы делать заявления по поводу его здоровья. Врачи занимаются. Ничего более умного сказать не могу. Размер катка и состояние льда не являлись причиной травмы. Это случайное совпадение. Перед этим Самарин прыгнул четверной лутц, и ничего страшного с ним не произошло. Это было замечательное шоу. Не надо идти на поводу у хейтеров, которые хотят найти во всем какой-то недостаток и порок», — заявил Мишин.

    Евгений Плющенко от разговора воздержался, заявив лишь что у него «все хорошо».

    Евгений Семененко упал во время шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов», которое прошло 16 апреля в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Фигуриста увозили со льда на носилках. На скорой его доставили в 17-ю больницу. По словам продюсера шоу Яны Рудковской, у фигуриста подозрение на сотрясение мозга, но окончательный диагноз будет поставлен после полного обследования. Он находится в сознании. По окончании шоу Рудковская заявила в зале, что Семененко передал привет зрителям.

    © Фонтанка.Ру

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