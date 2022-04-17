Число жертв смертельной аварии под Воронежем увеличилось, возбуждено дело

Три человека погибли и 18 пострадали во время аварии с автобусом, который ехал в Петербург из Элисты. ДТП стало уголовным делом о небезопасных услугах.

О возбуждении дела сообщает региональный следком 17 апреля. Следователи проверяют транспортную компанию, которая организовала перевозку. Дело возбуждено по факту ДТП, подозреваемых в нем пока нет.

Накануне сообщалось о гибели двух пассажиров микроавтобуса «Форд Транзит», который врезался в рейсовый автобус «Сетра». К утру количество жертв увеличилось до трех, пострадавших также стало больше. На данный момент медпомощь понадобилась 18 пассажирам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.