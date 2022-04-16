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    Двухэтажный автобус, попавший в смертельное ДТП на М-4 «Дон», направлялся в Петербург

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    Пострадали почти два десятка человек, двое погибли.

    Стали известны подробности ДТП с участием двух автобусов на трассе М-4 «Дон». Как сообщает 16 апреля ТАСС, один из них направлялся в Петербург.

    По последним данным, в аварии пострадали 17 человек. Из них двое погибли, 13 госпитализированы, еще двоих медики отправили лечиться амбулаторно. Детей среди получивших травмы нет. По информации УМВД, погибли люди, находившиеся в микроавтобусе.

    Скриншот с паблика <a href="https://vk.com/car_36" class="io-leave-page _" target="_blank"><br />Регион-36 Воронеж</a>
    Скриншот с паблика
    Регион-36 Воронеж
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    ДТП произошло вечером. Водитель микроавтобуса Ford Transit 1985 года рождения ехал в направлении Ростова-на-Дону. По предварительной версии, при повороте налево в сторону села Новая Усмань он столкнулся с движущимся в направлении Воронежа автобусом Setra под управлением жителя Калмыкии 1977 года рождения, который осуществлял перевозку по маршруту Элиста — Санкт-Петербург. По данным СМИ, среди пострадавших два водителя Setra, остальные — пассажиры микроавтобуса.

    Ранее «Фонтанка» показывала кадры с места аварии.

    Скриншот с паблика <a href="https://vk.com/car_36" class="io-leave-page _" target="_blank"><br />Регион-36 Воронеж</a>
    Скриншот с паблика
    Регион-36 Воронеж

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