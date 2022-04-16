Двухэтажный автобус, попавший в смертельное ДТП на М-4 «Дон», направлялся в Петербург

Пострадали почти два десятка человек, двое погибли.

Стали известны подробности ДТП с участием двух автобусов на трассе М-4 «Дон». Как сообщает 16 апреля ТАСС, один из них направлялся в Петербург.



По последним данным, в аварии пострадали 17 человек. Из них двое погибли, 13 госпитализированы, еще двоих медики отправили лечиться амбулаторно. Детей среди получивших травмы нет. По информации УМВД, погибли люди, находившиеся в микроавтобусе.

