Двухэтажный автобус, попавший в смертельное ДТП на М-4 «Дон», направлялся в Петербург

Пострадали почти два десятка человек, двое погибли.
Стали известны подробности ДТП с участием двух автобусов на трассе М-4 «Дон». Как сообщает 16 апреля ТАСС, один из них направлялся в Петербург.
По последним данным, в аварии пострадали 17 человек. Из них двое погибли, 13 госпитализированы, еще двоих медики отправили лечиться амбулаторно. Детей среди получивших травмы нет. По информации УМВД, погибли люди, находившиеся в микроавтобусе.
ДТП произошло вечером. Водитель микроавтобуса Ford Transit 1985 года рождения ехал в направлении Ростова-на-Дону. По предварительной версии, при повороте налево в сторону села Новая Усмань он столкнулся с движущимся в направлении Воронежа автобусом Setra под управлением жителя Калмыкии 1977 года рождения, который осуществлял перевозку по маршруту Элиста — Санкт-Петербург. По данным СМИ, среди пострадавших два водителя Setra, остальные — пассажиры микроавтобуса.
Ранее «Фонтанка» показывала кадры с места аварии.