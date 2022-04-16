Минобороны РФ назвало потери Украины и объявило о зачистке Мариуполя

Министерство обороны РФ назвало число погибших в ходе боевых действий бойцов украинских ВСУ, Нацгвардии и иностранных наемников. По данным ведомства, на 16 апреля потери составляют 23 367 человек, только в Мариуполе погибли более 4 тысяч человек.



Вся территория города «полностью зачищена» от боевиков формирования «Азов», иностранных наёмников и украинских войск, отмечается в сообщении.



«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 15 объектов противника. <...> В результате ударов убиты и ранены более 320 украинских военнослужащих, уничтожено 23 единицы бронетехники и семь автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической авиацией в течение дня уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Ракетными войсками поражены 317 военных объектов», — отчитывается Минобороны.

