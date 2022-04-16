    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, сев

    773мм

    69%

    Подробнее
    usd80.04eur87.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Минобороны РФ назвало потери Украины и объявило о зачистке Мариуполя

    6522

    Министерство обороны РФ назвало число погибших в ходе боевых действий бойцов украинских ВСУ, Нацгвардии и иностранных наемников. По данным ведомства, на 16 апреля потери составляют 23 367 человек, только в Мариуполе погибли более 4 тысяч человек.

    Вся территория города «полностью зачищена» от боевиков формирования «Азов», иностранных наёмников и украинских войск, отмечается в сообщении.

    «В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 15 объектов противника. <...> В результате ударов убиты и ранены более 320 украинских военнослужащих, уничтожено 23 единицы бронетехники и семь автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической авиацией в течение дня уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Ракетными войсками поражены 317 военных объектов», — отчитывается Минобороны.

    Также в сообщении говорится, что российские средства противовоздушной обороны сбили в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет, которые транспортировал крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний