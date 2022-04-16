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    Петербургские спасатели сняли одинокую девушку с льдины на Дудергофском канале

    3015
    5 комментариев

    Кто не рискует, того не спасают. В этом 16 апреля убедилась незнакомка, которая по одной ей известной причине вышла на рыхлый лёд Дудергофского канала и отстыковалась от берега.

    Ролик с чудесным спасением появился в соцсетях вечером 16 апреля. Кадры кинематографичные: одинокая брюнетка смотрит в сторону катера на воздушной подушке, откуда к ней плывет мужчина в оранжевом. Сделав несколько сильных гребков, он добрался до льдины, залез на нее и надел на жертву глупости жилет, после чего галантно проводил на борт.

    Для тех, кто не знал: в Петербурге с 15 марта запрещен выход на лёд. Не стоит рисковать своей жизнью, даже ради внимания сильных мужчин.

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    Комментарии (5)

    Дядя Бо
    Не дали девахе корюшку покормить.
    Главный спец по технике консервации
    Теперь они должны на ней жениться..
    Mohsogol
    Льдина прижата к берегу, зачем гоняли ветродуйку, можно было на берег ее пинками выгнать!
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