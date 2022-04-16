Петербургские спасатели сняли одинокую девушку с льдины на Дудергофском канале

Кто не рискует, того не спасают. В этом 16 апреля убедилась незнакомка, которая по одной ей известной причине вышла на рыхлый лёд Дудергофского канала и отстыковалась от берега.



Ролик с чудесным спасением появился в соцсетях вечером 16 апреля. Кадры кинематографичные: одинокая брюнетка смотрит в сторону катера на воздушной подушке, откуда к ней плывет мужчина в оранжевом. Сделав несколько сильных гребков, он добрался до льдины, залез на нее и надел на жертву глупости жилет, после чего галантно проводил на борт.

