Петербургские спасатели сняли одинокую девушку с льдины на Дудергофском канале

Кто не рискует, того не спасают. В этом 16 апреля убедилась незнакомка, которая по одной ей известной причине вышла на рыхлый лёд Дудергофского канала и отстыковалась от берега.
Ролик с чудесным спасением появился в соцсетях вечером 16 апреля. Кадры кинематографичные: одинокая брюнетка смотрит в сторону катера на воздушной подушке, откуда к ней плывет мужчина в оранжевом. Сделав несколько сильных гребков, он добрался до льдины, залез на нее и надел на жертву глупости жилет, после чего галантно проводил на борт.
Для тех, кто не знал: в Петербурге с 15 марта запрещен выход на лёд. Не стоит рисковать своей жизнью, даже ради внимания сильных мужчин.