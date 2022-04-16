Комитет по транспорту заявил, что не будет повышать цены за парковку на петербургских автостоянках

Тариф за пользование городскими и перехватывающими стоянками в Петербурге не изменится, сообщил комитет по транспорту. Ранее на сайте Смольного, в разделе антикоррупционной экспертизы, появился проект распоряжения, в котором говорится о повышении цен с 1 мая.



Как пояснили «Фонтанке» в комитете 16 апреля, проект был разработан на случай реализации некоторых положений правительственного постановления, посвященного пользованию стоянками.

«Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов не влечет обязанности их принятия», — подчеркнули в пресс-службе.

