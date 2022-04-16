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    Комитет по транспорту заявил, что не будет повышать цены за парковку на петербургских автостоянках

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    Тариф за пользование городскими и перехватывающими стоянками в Петербурге не изменится, сообщил комитет по транспорту. Ранее на сайте Смольного, в разделе антикоррупционной экспертизы, появился проект распоряжения, в котором говорится о повышении цен с 1 мая.

    Как пояснили «Фонтанке» в комитете 16 апреля, проект был разработан на случай реализации некоторых положений правительственного постановления, посвященного пользованию стоянками.

    «Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов не влечет обязанности их принятия», — подчеркнули в пресс-службе.

    Напомним, накануне был опубликован проект распоряжения комтранса об установлении цен за пользование автостоянками. Из текста следовало, что цены вырастут, по некоторым позициям вдвое.

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