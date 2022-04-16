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    Смольный пересчитал цены. Посмотрите, сколько будет стоить парковка на городских стоянках

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    19 комментариев

    Комитет по транспорту Петербурга подготовил проект распоряжения о стоимости пользования городскими автостоянками. Цена растет неравномерно, кое-где — вдвое.

    Опубликованный накануне документ разделен на две части. В первой — городские платные автостоянки. Всего их 18, они вмещают 2 684 автомобиля и расположены в Центральном, Петродворцовом, Кировском, Красногвардейском, Московском, Приморском и Кронштадтском районах.

    Часть из них позволяет оплачивать стоянку за час, часть — за сутки, некоторые предусматривают обе опции. Насколько можно судить, часовые тарифы на ряде адресов выросли со 100 рублей до 150 рублей. Если говорить о суточных, то, например, у Казанского собора, согласно актуальной информации на сайте ГЦУП, оставить машину стоит 600 рублей. В проекте комтранса значится уже 1 200 рублей. Растут цены, пусть не такими темпами, и на других адресах.

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    Вторая часть касается перехватывающих парковок у станций метро. Их пока 20, общая емкость — 1 979 машино-мест, они расположены в Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском, Пушкинском, Приморском и Фрунзенском районах. Пользование ими бесплатно в определенный период и при условии, что оттуда водитель поедет на общественном транспорте. Если проездной билет не предъявлен или машина застоялась до истечения бесплатного периода, час, по проекту комтранса, будет стоить 100 рублей.

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    За месяц надо будет заплатить 3 600 рублей — при условии выезда с парковки до завершения платного периода.

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    Комментарии (19)

    263836471
    Пока смольный и бестолковые корреспонденты не видят разницы между организацией парковок и стоянок - задача обречена и не имеет решения!
    Zdobsi
    Может пора отменить вообще платные парковки лет на 5? И потом вернуться к обсуждению этого вопроса? В нынешних экономических условиях ещё немного и чиновников народ на вилы поднимет. Легко, между прочим. Или жадности нет предела?
    perrkele_sattana
    **Если говорить о суточных...**, затем о месячных, но кончится все это климаксом. В смысле коллапсом
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