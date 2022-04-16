Смольный пересчитал цены. Посмотрите, сколько будет стоить парковка на городских стоянках

Комитет по транспорту Петербурга подготовил проект распоряжения о стоимости пользования городскими автостоянками. Цена растет неравномерно, кое-где — вдвое.
Опубликованный накануне документ разделен на две части. В первой — городские платные автостоянки. Всего их 18, они вмещают
Часть из них позволяет оплачивать стоянку за час, часть — за сутки, некоторые предусматривают обе опции. Насколько можно судить, часовые тарифы на ряде адресов выросли со 100 рублей до 150 рублей. Если говорить о суточных, то, например, у Казанского собора, согласно актуальной информации на сайте ГЦУП, оставить машину стоит 600 рублей. В проекте комтранса значится уже
Вторая часть касается перехватывающих парковок у станций метро. Их пока 20, общая емкость —
За месяц надо будет заплатить