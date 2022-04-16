Смольный пересчитал цены. Посмотрите, сколько будет стоить парковка на городских стоянках

Опубликованный накануне документ разделен на две части. В первой — городские платные автостоянки. Всего их 18, они вмещают 2 684 автомобиля и расположены в Центральном, Петродворцовом, Кировском, Красногвардейском, Московском, Приморском и Кронштадтском районах.

Часть из них позволяет оплачивать стоянку за час, часть — за сутки, некоторые предусматривают обе опции. Насколько можно судить, часовые тарифы на ряде адресов выросли со 100 рублей до 150 рублей. Если говорить о суточных, то, например, у Казанского собора, согласно актуальной информации на сайте ГЦУП, оставить машину стоит 600 рублей. В проекте комтранса значится уже 1 200 рублей. Растут цены, пусть не такими темпами, и на других адресах.

