Вода поднялась на 7 метров. Реки в Ленобласти выходят из берегов

В Ленинградской области весеннее половодье. Из берегов выходят Тихвинка, Паша, Луга и другие реки.



По данным областного ГУ МЧС, 16 апреля в 8 часов утра уровень воды по гидропосту на реке Тихвинке в городе Тихвине составил 472 см над 0 поста (36,76 м БС). Огороды и хозпостройки в городе затапливает уже при плюс 450 см.



В те же 8 часов утра уровень воды по гидропосту на реке Паше в селе Часовенское (Волховский район) составил 705 см над 0 поста (10,57 м БС). При плюс 760 см начинает затапливать деревню Колголемо. В ближайшие сутки вода в Тихвинке и Паше будет прибывать.

