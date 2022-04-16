Вода поднялась на 7 метров. Реки в Ленобласти выходят из берегов

В Ленинградской области весеннее половодье. Из берегов выходят Тихвинка, Паша, Луга и другие реки.
По данным областного ГУ МЧС, 16 апреля в 8 часов утра уровень воды по гидропосту на реке Тихвинке в городе Тихвине составил 472 см над 0 поста (36,76 м БС). Огороды и хозпостройки в городе затапливает уже при плюс 450 см.
В те же 8 часов утра уровень воды по гидропосту на реке Паше в селе Часовенское (Волховский район) составил 705 см над 0 поста (10,57 м БС). При плюс 760 см начинает затапливать деревню Колголемо. В ближайшие сутки вода в Тихвинке и Паше будет прибывать.
Река Луга выходит из берегов даже на территории города Луги. Как пишет 47news, по данным районной администрации, 15 апреля повышение уровня воды в городе составило 326 сантиметров, в поселке Толмачёво — 415, а днём — 450 и 620 соответственно.
Минувшая зима, напомним, оказалась рекордно снежной. Это демонстрирует даже работа снегоплавильных пунктов Петербурга. Они приняли за сезон 4 миллиона 384 тысячи кубометров снега — это, по данным Водоканала, абсолютный рекорд за всю историю их работы с 2012 года.