За фейки о российской армии арестовывают даже чиновников

Сотрудник администрации Элисты (столица Калмыкии) арестован в рамках уголовного дела о фейках о российских военных, сообщает 16 апреля ТАСС.



По данным следствия, в период с 17 марта по 11 апреля 40-летний чиновник создал на работе телеграм-канал и распространял в нём «сведения о количестве погибших военнослужащих и обстоятельствах проведения военной специальной операции на Украине, не соответствующие действительности, сопровождая это оскорбительными высказываниями в адрес военнослужащих».



«В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время будет предъявлено обвинение. По уголовному делу назначены компьютерные судебные экспертизы по изъятой компьютерной технике и комплектующим к ней, мобильному телефону», — заявила старший помощник руководителя управления СК по Калмыкии Тамара Эльдеева.

