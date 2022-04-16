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    За фейки о российской армии арестовывают даже чиновников

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    13 комментариев

    Сотрудник администрации Элисты (столица Калмыкии) арестован в рамках уголовного дела о фейках о российских военных, сообщает 16 апреля ТАСС.

    По данным следствия, в период с 17 марта по 11 апреля 40-летний чиновник создал на работе телеграм-канал и распространял в нём «сведения о количестве погибших военнослужащих и обстоятельствах проведения военной специальной операции на Украине, не соответствующие действительности, сопровождая это оскорбительными высказываниями в адрес военнослужащих».

    «В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время будет предъявлено обвинение. По уголовному делу назначены компьютерные судебные экспертизы по изъятой компьютерной технике и комплектующим к ней, мобильному телефону», — заявила старший помощник руководителя управления СК по Калмыкии Тамара Эльдеева.

    Закон об ответственности за фейки о российской армии был подписан президентом РФ Путиным 4 марта.

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    Комментарии (13)

    tochilshik
    чтобы не было фейков надо говорить правду.как бы это не тяжко.так за правду теперь штрафуют и сажают.заколдованный круг.
    Pilat
    Господа либералы, прежде чем вопить, оглянитесь на социально близкие вам страны.
    В Чехии школьному учителю истории Мареку Адаму грозит до трех лет лишения свободы за поддержку России .
    За это, согласно закону, предусмотрено наказание в виде заключения при первом осуждении до одного года, при повторном – от шести месяцев до трех лет.
    Так что в зеркало чаще смотрите
    Denis_5e4cccd08a04e
    Слабоумие и отвага
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