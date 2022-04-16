Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт «Единой России», который парламентарии сочли диверсией

Роскомнадзор закрыл доступ к фейковому сайту партии «Единая Россия», чей релиз о планах сбивать спутники Starlink разошелся по СМИ, в основном иностранным. Об этом 16 апреля сообщили в ЕР.



«Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции «Единой России». На нем содержалась недостоверная информация, а также информация, которая дискредитирует Вооружённые силы РФ», — сказано в сообщении пресс-службы партии.



Ранее этот портал опубликовал материал о планах России по борьбе с группировкой спутников Starlink. Замглавы ЕР в Госдуме Евгений Ревенко заявил, что партия считает публикации на ресурсе диверсией, направленной на подрыв доверия пользователей к официальному ресурсу фракции.

