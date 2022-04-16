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    Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт «Единой России», который парламентарии сочли диверсией

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    8 комментариев

    Роскомнадзор закрыл доступ к фейковому сайту партии «Единая Россия», чей релиз о планах сбивать спутники Starlink разошелся по СМИ, в основном иностранным. Об этом 16 апреля сообщили в ЕР.

    «Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции «Единой России». На нем содержалась недостоверная информация, а также информация, которая дискредитирует Вооружённые силы РФ», — сказано в сообщении пресс-службы партии.

    Ранее этот портал опубликовал материал о планах России по борьбе с группировкой спутников Starlink. Замглавы ЕР в Госдуме Евгений Ревенко заявил, что партия считает публикации на ресурсе диверсией, направленной на подрыв доверия пользователей к официальному ресурсу фракции.

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    Комментарии (8)

    Денеб
    Заблокировли фейковый сайт фейковой партии.... Прелестно!
    274620054
    Почему наш интернет просто не могут отделить от западного? Чтобы никто не мог пролезть и нахулиганить? Будет только наш, с порядком
    Кривич
    Нет такого дна , которого не могут пробить настоящие едросовцы ! (С)
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