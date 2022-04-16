Партия «Единая Россия» попросила Роскомнадзор заблокировать фейковый сайт фракции

«Единая Россия» 16 апреля обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать фейковый сайт фракции. Как сообщает РИА Новости, причиной стал американский IP-адрес ресурса и дискредитирующие заявления, которые сайт транслирует.



«Информация на фейковом сайте не относится к официальной позиции фракции и партии ЕР, содержит информацию, которая дискредитирует вооруженные силы РФ», — цитирует парламентариев агентство.



Ранее этот портал опубликовал материал о планах России по борьбе с группировкой спутников Starlink.

