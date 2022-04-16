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    Партия «Единая Россия» попросила Роскомнадзор заблокировать фейковый сайт фракции

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    3 комментария

    «Единая Россия» 16 апреля обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать фейковый сайт фракции. Как сообщает РИА Новости, причиной стал американский IP-адрес ресурса и дискредитирующие заявления, которые сайт транслирует.

    «Информация на фейковом сайте не относится к официальной позиции фракции и партии ЕР, содержит информацию, которая дискредитирует вооруженные силы РФ», — цитирует парламентариев агентство.

    Ранее этот портал опубликовал материал о планах России по борьбе с группировкой спутников Starlink.

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    Комментарии (3)

    Инкогнито2021
    Интересно можно ли чем нибудь дискредитировать данную партию?
    SKPTM
    Фэйковый сайт великолепен
    AndrewBarsik
    То есть сами признали, что их сайт - фейковый.
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