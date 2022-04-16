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    Обгон через сплошную и резкий вылет на встречку. ДТП с военным грузовиком под Петербургом попало на видео

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    3 комментария

    Момент серьёзной аварии с участием военного автомобиля в Лужском районе Ленинградской области зафиксировал видеорегистратор одного из участников. Видео публикует 16 апреля группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    Само ДТП произошло 15 апреля на объездной дороге вокруг Луги — участке федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков. Как уже писала «Фонтанка», пострадали два человека.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    На записи видно, как военный ЗИЛ бьёт попутный самосвал, и тот вылетает на встречную полосу и врезается в лоб легковой машине — на фотографиях с места ДТП её видно на обочине рядом с самосвалом. Подписчики группы предполагают, что аварию спровоцировал ещё один большегруз, совершавший обгон через сплошную линию: он то ли задел МАЗ, то ли просто очень резко встроился в свою полосу перед ним.

    Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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    Комментарии (3)

    Pilat
    У легковушки шансов не было.
    Opioman
    Да сейчас повсюду этих пьяных военных тьма в Ленобласти. У меня около дачи теперь веяно пьяные солдаты тусуются у магазина
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