Обгон через сплошную и резкий вылет на встречку. ДТП с военным грузовиком под Петербургом попало на видео

Момент серьёзной аварии с участием военного автомобиля в Лужском районе Ленинградской области зафиксировал видеорегистратор одного из участников. Видео публикует 16 апреля группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».



Само ДТП произошло 15 апреля на объездной дороге вокруг Луги — участке федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков. Как уже писала «Фонтанка», пострадали два человека.

