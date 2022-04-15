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    Военному грузовику вырвало мост в ДТП с самосвалом и легковой под Лугой

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    Серьезная авария с грузовиками, в том числе военным, произошла утром 15 апреля на федеральной трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти. Без пострадавших не обошлось.

    Светлана Траченко / «Подслушано в городе Луга»

    По предварительным данным, около 10:30 на 145-м километре Киевского шоссе столкнулись два грузовых автомобиля и один легковой, сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию.

    Участница группы «Подслушано в городе Луга» Светлана уточняет, что ДТП случилось на лужской объездной в сторону Петербурга. На видео с места аварии видно военный грузовик с вырванным передним мостом, а на противоположной стороне дороги — самосвал в кювете и кроссовер с разбитой передней частью на обочине.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    В результате ДТП травмы получили два человека. В пресс-службе Западного военного округа изданию сообщили, что информация о произошедшем уточняется. По предварительным данным, среди военнослужащих пострадавших нет.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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