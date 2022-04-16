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    Путин подписал закон о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии

    814
    5 комментариев

    Президент России Владимир Путин 16 апреля подписал закон о наказании для физических и юридических лиц за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Госдума приняла закон десятью днями ранее. Гражданам за нарушение может грозить штраф в 1–2 тысячи рублей или административный арест до 15 суток, должностным лицам — штраф от 1 до 4 тысяч рублей, юридическим — от 10 до 50 тысяч.

    При повторном нарушении гражданам штраф предлагают повысить до 2,5–5 тысяч рублей, должностным лицам — до 5–20 тысяч (либо дисквалификация от шести месяцев до года), юридическим — от 50 до 100 тысяч рублей (либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток).

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    Комментарии (5)

    262417801
    Вот если это так, то тогда понятно, но в законах прописывают часто очень многогранное значение. Значение слова «отождествлять»
    Отождествлять – это значит признавать какие-то объекты одинаковыми, не имеющими отличий. Считать одно подобным другому. Это значит уподоблять одно другому, находить сходства.
    alexadmin
    Как бы прояснить, "отождествление" - это вообще что?
    just.dont
    Не с той страной будут отождествлять нацисткую Германию, ох не с той.
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