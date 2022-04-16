Путин подписал закон о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии

Президент России Владимир Путин 16 апреля подписал закон о наказании для физических и юридических лиц за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Госдума приняла закон десятью днями ранее. Гражданам за нарушение может грозить штраф в 1–2 тысячи рублей или административный арест до 15 суток, должностным лицам — штраф от 1 до 4 тысяч рублей, юридическим — от 10 до 50 тысяч.



При повторном нарушении гражданам штраф предлагают повысить до 2,5–5 тысяч рублей, должностным лицам — до 5–20 тысяч (либо дисквалификация от шести месяцев до года), юридическим — от 50 до 100 тысяч рублей (либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток).

