Госдума приняла закон о штрафах за отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой

Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий штрафы за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии в ходе Второй мировой войны. Об этом говорится в публикации на сайте Госдумы от 6 апреля.



Наказание будет грозить «за публичное, сделанное в выступлении, публикации в СМИ или интернете отождествление «целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии […], а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы», сказано в документе.

