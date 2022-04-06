Госдума приняла закон о штрафах за отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой

Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий штрафы за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии в ходе Второй мировой войны. Об этом говорится в публикации на сайте Госдумы от 6 апреля.
Наказание будет грозить «за публичное, сделанное в выступлении, публикации в СМИ или интернете отождествление «целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии […], а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы», сказано в документе.
Гражданам за это может грозить штраф в 1–2 тысячи рублей или административный арест до 15 суток, должностным лицам — штраф от 1 до 4 тысяч рублей, юридическим — от 10 до 50 тысяч.
При повторном нарушении гражданам штраф предлагают повысить до 2,5–5 тысяч рублей, должностным лицам — до 5–20 тысяч (либо дисквалификация от шести месяцев до года), юридическим — от 50 до 100 тысяч рублей (либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток).
Авторами инициативы выступили депутаты от «Единой России» Елена Ямпольская и Александр Жуков вместе с сенаторами от Перми и Крыма Алексеем Пушковым и Ольгой Ковитиди.